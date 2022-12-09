Нидерланды — Аргентина: прогноз Эммануэля Адебайора на четвертьфинальный матч ЧМ-2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.



Ставка: победа Нидерландов за 3.74.



«Нидерланды пробились в четвертьфинал, обыграв США со счётом 3:1. Какая же это прекрасная команда и какая прекрасная коллективная игра! Блинд, Гакпо, Депай, Думфрис сыграли очень хорошо с американцами. Голландская сборная заслуживала победу. На данный момент они не проигрывали в 18 матчах чемпионатов мира подряд, что просто невероятно!



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я бы хотел поделиться с вами некоторыми интересными фактами о сборной Нидерландов. Вы знали, что они лишь раз проиграли в четвертьфинале, а именно в 1994 году, в матче с будущими победителями того мундиаля бразильцами, потерпев поражение со счётом 2:3? Несмотря на то что Нидерланды не вышли на ЧМ-2018 в России, они выиграли серебро и бронзу на двух предыдущих турнирах, в 2010 и 2014 годах соответственно.



Аргентина прошла в четвертьфинал, победив Австралию 2:1, несмотря на поздний неожиданный гол от соперника. С момента своей последней победы на чемпионате мира в 1986 году аргентинцы два раза выигрывали серебро и три раза доходили до четвертьфинала.



Обе сборные встречались на чемпионатах мира уже пять раз. В последний раз это было в полуфинале в 2014-м, когда основное время завершилось со счётом 0:0 и аргентинцы победили по пенальти 4:2.



Кто фаворит? Всё очень просто. У Аргентины хорошая команда, Месси играет сейчас на высочайшем уровне, он показал невероятную индивидуальную игру в последнем матче, продемонстрировал отличный дриблинг, создавал моменты для своей сборной. Но в то же время и Гакпо прекрасно сыграл и сейчас находится в великолепной форме. Он забил в трёх играх группового этапа, но не отличился в четвертьфинале. Это будет жёсткое противостояние. Не знаю почему, но я чувствую, что Нидерланды победят», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.