Нидерланды — Аргентина: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира — 2022.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.06.



«Нидерланды — Аргентина. Это классика чемпионатов мира. Это был мой самый запоминающийся матч на чемпионате мира в Бразилии, когда ещё Луи ван Гал также был у руля голландцев. Тогда всё решилось в серии пенальти. Тогда аргентинцы прошли дальше.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сейчас обе сборные не показывают искромётный, качественный, фееричный футбол. Было достаточно ярких матчей на этом чемпионате, но вряд ли мы можем привести в пример игры с участием этих сборных.



Да, Месси тащит, он лидер и вокруг него объединена не только сборная, но и вся нация. Но давление, которое сваливается на хрупкие плечи 35-летнего Месси, сковывает и его, и всю сборную. Аргентина пока играет явно не на своих возможностях.



У Нидерландов такая же ситуация. Не было ни одного яркого матча в групповом раунде. Да, Коди Гакпо выглядит очень прилично, особенно в групповом раунде. Самый яркий персонаж в сборной Нидерландах — это Луи ван Гал, который делает всё, чтобы притягивать максимум внимания именно на себя. Опыт ван Гала, идеи Скалони или гений Месси. Вот эти три вещи и решат исход.



У меня нет стопроцентных мыслей на этот матч. Это будет бадалово. Аргентина не играет в атаку, она играет сдержанно, вы это сами видели. Нидерланды не могут разбежаться, так как не могут использовать силу своих нынешних лидеров в атаке. Они не в идеальном состоянии.



Я вполне допускаю, что в нынешней ситуации команды могут снова уйти в дополнительное время. Если говорить про основное время, то неплохой вариант — ничья в первом тайме. В любом случае матч очень сложный для прогноза, поэтому, может быть, лучше просто насладиться игрой и не слишком лезть в прогноз», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.