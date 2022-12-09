Нидерланды — Аргентина: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина.
Ставка: ничья за 3.20.
«Сборная Нидерландов прилично смотрится на турнире в Катаре и заслуженно добралась до четвертьфинального раунда. В прошлом матче коллектив спокойно разобрался с американцами, но с предстоящим оппонентом всё будет намного сложнее, учитывая хорошую оборону аргентинцев и их ход. Нидерландцы дважды в четырёх играх оставались сухими и вполне могут вновь не пропустить, учитывая цену ошибки и солидное качество защитных построений.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аргентина постепенно набирала кондиции на чемпионате мира и к четвертьфиналу подходит в очень приличной форме. Команда подтянула качество обороны и стала разнообразнее выглядеть в нападении. Да и лидер «альбиселесте» находится в отличном тонусе, что сказывается на всём коллективе и настроении внутри него. Полагаю, что для двукратных чемпионов мира это испытание станет первой серьёзной проверкой на прочность.
На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на победу у каждой из сторон. И те и другие смотрятся хорошо по всем параметрам и будут очень внимательны сзади, стараясь в первую очередь не пропустить. Не исключено, что дело может дойти до дополнительного времени и даже до серии пенальти, и я считаю, что такой вариант развития событий наиболее реальный», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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