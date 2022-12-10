Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Миннесота».
Ставка: победа «Миннесоты» с форой (0) за 1.90.
«Ванкувер» — весьма противоречивая команда. Хоккеисты в последние недели добиваются стабильно положительного результата – на отрезке восьми предыдущих встреч у них шесть побед при очень серьёзной результативности.
Меньше четырёх шайб канадцы забрасывали всего в трёх случаях за данный период, но при этом регулярно проваливались в обороне – в шести матчах из восьми пропускали не менее трёх голов. Кроме того, команда Брюса Будро теряет очки также на постоянной основе, ведь уже шесть встреч подряд ей не удаётся победить в основное время.
Столь незначительные, на первый взгляд, осечки не позволяют хозяевам вернуться в зону плей-офф. Не лучше дела обстоят у них и на домашнем льду. «Миннесота» должна воспользоваться слабостями соперника, ведь сейчас она в неплохой форме. «Дикие» тоже стабильно много забивают, не уходя с арены хотя бы без трёх шайб на протяжении семи матчей подряд, а Кирилл Капризов продолжает тащить атаку на себе.
Важно отметить, что уже год «Миннесота» практически не оставляет шансов «Ванкуверу», выиграв в четырёх последних очных встречах. И лишь в одной из них не пробился тотал в пять шайб. Не станем ставить на уверенную победу гостей, ведь канадцы пока тоже в отличной форме, но возьмём на них фору (0) с коэффициентом 1.90.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
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