Ян Блахович — Магомед Анкалаев: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

11 декабря 2022 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, штате Невада, США пройдёт турнир UFC 282.
Главный бой вечера за титул чемпиона в полутяжёлом весе Ян Блахович – Магомед Анкалаев начнётся не ранее 7:20 мск.
Смотреть прямой эфир турнира и главный поединок карда UFC 282 Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Эксперты уверены в российском спортсмене. Поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.28. Шансы Блаховича оценены коэффициентом 3.85.
Букмекеры считают, что бой закончится досрочно: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.38, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.54.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Прогноз Сергея Павловича на бой Анкалаев — Блахович.
Фьюри считает, что Чисоре стоит завершить карьеру.
Прогноз Алекса Волкановски на бой Анкалаев — Блахович.
Анкалаев: хочу доминировать в бою с Блаховичем от начала и до конца.
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