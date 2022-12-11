Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Бёрнли» за 2.20.

«Бёрнли» в вынужденной паузе обходился без двух игроков. Вингер Анасс Зарури является резервистом сборной Марокко и по этой причине недоступен на данный матч. В «Бёрнли» у него 6+2 в 14 играх. А вот валлиец Коннор Робертс уже вернулся в Англию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пауза на чемпионат мира больше была нужна «КПР». Перед остановкой Чемпионшипа у лондонцев была серия из пяти матчей без побед – одна ничья и четыре поражения с общим счётом 1:7. Клуб покинул главный тренер — Майкл Бил.

Произошло это не из-за неудовлетворительных результатов, а из-за предложения возглавить шотландский «Глазго Рейнджерс». Под руководством исполняющего обязанности Пола Холла «КПР» провёл товарищеский матч с шотландским клубом «Ливингстон» и выиграл со счётом 2:1.

Главный тренер «Бёрнли» – Венсан Компани. В этом сезоне бельгийский специалист проделал хорошую работу, и его клуб уверенно лидирует в Чемпионшипе. Перед паузой на ЧМ «Бёрнли» выиграл семь из девяти последних встреч.

В матче, где «Бёрнли» потерпел поражение, он всё равно забил два мяча. Именно эта команда будет отвечать за результативность предстоящего матча — и она же выиграет в нём.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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