Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли».
Ставка: победа «Бёрнли» за 2.20.
«Бёрнли» в вынужденной паузе обходился без двух игроков. Вингер Анасс Зарури является резервистом сборной Марокко и по этой причине недоступен на данный матч. В «Бёрнли» у него 6+2 в 14 играх. А вот валлиец Коннор Робертс уже вернулся в Англию.
Пауза на чемпионат мира больше была нужна «КПР». Перед остановкой Чемпионшипа у лондонцев была серия из пяти матчей без побед – одна ничья и четыре поражения с общим счётом 1:7. Клуб покинул главный тренер — Майкл Бил.
Произошло это не из-за неудовлетворительных результатов, а из-за предложения возглавить шотландский «Глазго Рейнджерс». Под руководством исполняющего обязанности Пола Холла «КПР» провёл товарищеский матч с шотландским клубом «Ливингстон» и выиграл со счётом 2:1.
Главный тренер «Бёрнли» – Венсан Компани. В этом сезоне бельгийский специалист проделал хорошую работу, и его клуб уверенно лидирует в Чемпионшипе. Перед паузой на ЧМ «Бёрнли» выиграл семь из девяти последних встреч.
В матче, где «Бёрнли» потерпел поражение, он всё равно забил два мяча. Именно эта команда будет отвечать за результативность предстоящего матча — и она же выиграет в нём.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
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