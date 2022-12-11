Кубок Первого канала: когда начало, расписание, кто участвует
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Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 5 по 18 декабря.
В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в рамках турнира участие, помимо неё, примут сборные Беларуси и Казахстана.
Все матчи с участием сборной России в прямом эфире можно будет посмотреть на Первом канале.
15 декабря
- 19:30 мск. Беларусь – Казахстан.
17 декабря, суббота
- 14:30 мск. Россия – Казахстан.
18 декабря, воскресенье
- 14:30 мск. Россия – Беларусь.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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