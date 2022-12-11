Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Аризона» — «Филадельфия».
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.
«Аризона» не сумела исправить катастрофическое начало сезона. Время идёт, а в командной игре «Койотс» нет абсолютно никаких изменений к лучшему. Количество бросков по воротам соперника у хозяев остаётся одним из самых низких в лиге — по 23,4 в среднем за матч.
Поэтому не стоит удивляться неудачному результату подопечных Андре Туриньи — шесть поражений в семи последних играх. По итогам 25 матчей в активе «Аризоны» 20 очков и 14-е место в Западной конференции.
«Филадельфия» по результату практически не отличается от своего будущего соперника. Присутствует такая же скудная на идеи игра в нападении. Всего 66 заброшенных шайб за 28 встреч — абсолютно худший результат на Востоке. Позиционное нападение и игра в большинстве составляют слабые звенья в тактических схемах Джона Тортореллы.
Отметим, что «лётчики» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, чему явно поспособствовала провальная серия из восьми поражений в десяти последних матчах.
«Аризона» и «Филадельфия» относятся к числу команд с самой слабой атакой в лиге. Хоккеисты с большим трудом создают и реализовывают опасные моменты. Будущие соперники в среднем забрасывают чуть более двух шайб за игру. Ждать от таких «низовых» команд результативного хоккея — занятие бесперспективное. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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