Прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Бостон» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Бостон».
Ставка: победа «Бостона» за 2.99.
Хотя «Вегас» и остался на первой строчке Западной конференции, но в последних встречах игра у лидера разладилась. Подопечные Брюса Кэссиди из пяти последних встреч в основное время выиграли только один матч.
По итогу 29 игр у «золотых рыцарей» набралось 41 очко. В последней встрече хоккеисты «Вегаса» с большим трудом обыграли «Филадельфию». Победа пришла к «Голден Найтс» в дополнительное время со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Джонатан Маршессо.
«Бостон» сделал правильные выводы из домашнего поражения во встрече с «Вегасом» со счётом 3:4. В следующем матче «Брюинз» доказали, что у них действительно лучшая оборона в лиге. Они обыграли обладателя Кубка Стэнли — «Колорадо» — со счётом 4:0. «Медведи» полностью нейтрализовали атакующие козыри «Эвеланш», а сами безжалостно наказывали соперника за ошибки.
«Вегас» в последних встречах выглядит уязвимым в защите, а также просматриваются проблемы в позиционном нападении. Повторимся, тренерский штаб «Бостона» сделал правильные выводы из поражения в игре с «Голден Найтс» и сумеет взять реванш. Перспективно выглядит ставка на победу «Бостона» за 2.99.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.90.
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