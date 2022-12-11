Прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Бостон» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 2.99.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Хотя «Вегас» и остался на первой строчке Западной конференции, но в последних встречах игра у лидера разладилась. Подопечные Брюса Кэссиди из пяти последних встреч в основное время выиграли только один матч.

По итогу 29 игр у «золотых рыцарей» набралось 41 очко. В последней встрече хоккеисты «Вегаса» с большим трудом обыграли «Филадельфию». Победа пришла к «Голден Найтс» в дополнительное время со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Джонатан Маршессо.

«Бостон» сделал правильные выводы из домашнего поражения во встрече с «Вегасом» со счётом 3:4. В следующем матче «Брюинз» доказали, что у них действительно лучшая оборона в лиге. Они обыграли обладателя Кубка Стэнли — «Колорадо» — со счётом 4:0. «Медведи» полностью нейтрализовали атакующие козыри «Эвеланш», а сами безжалостно наказывали соперника за ошибки.

«Вегас» в последних встречах выглядит уязвимым в защите, а также просматриваются проблемы в позиционном нападении. Повторимся, тренерский штаб «Бостона» сделал правильные выводы из поражения в игре с «Голден Найтс» и сумеет взять реванш. Перспективно выглядит ставка на победу «Бостона» за 2.99.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прервалась рекордная результативная серия Кирилла Капризова в НХЛ.

Ротенберг: я много чему научился у Знарка за эти годы.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.90.

Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.