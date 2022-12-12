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Эксперты назвали вероятность финала ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

Эксперты назвали вероятность финала ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
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На ЧМ-2022 в Катаре осталось сыграть всего четыре матча. В полуфинальных парах Аргентина сыграет с Хорватией, а Франция — с Марокко.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Разумеется, наиболее вероятный финал — противостояние Аргентины и Франции. Однако сборные Хорватии и Марокко уже не раз доказали на этом мундиале, что могут обыграть любого соперника. Букмекеры принимают ставки на то, что эти команды сойдутся в финале.

Поставить на то, что в решающем матче ЧМ-2022 сыграют сборные Хорватии и Марокко, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 10% вероятности.

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря.

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