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Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего игрока ЧМ-2022

Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего игрока ЧМ-2022
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На ЧМ-2022 в Катаре осталось провести всего два матча. 17 декабря за третье место сыграют Хорватия и Марокко, а днём позже в решающем матче сразятся Аргентина и Франция. Букмекеры принимают ставки на то, кому отдадут звание лучшего игрока турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что почти наверняка почётный приз получит Лионель Месси. Ставки на легендарного аргентинца принимают с коэффициентом 1.20.

Шансы лидера сборной Франции Килиана Мбаппе оценили коэффициентом 5.00. За 10.00 можно сделать ставку на Антуана Гризманна. Наконец, вероятность победы Хулиана Альвареса и Оливье Жиру оценили коэффициентом 50.00.

Экспресс с коэффициентом 5.27.

Месси рассказал о своих рекордах на чемпионатах мира.

В сборной Франции считают, что Рабьо и Юпамекано заболели из-за англичан.

Льорис установит рекорд чемпионатов мира, если сыграет с Аргентиной.

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