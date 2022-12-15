Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего игрока ЧМ-2022

На ЧМ-2022 в Катаре осталось провести всего два матча. 17 декабря за третье место сыграют Хорватия и Марокко, а днём позже в решающем матче сразятся Аргентина и Франция. Букмекеры принимают ставки на то, кому отдадут звание лучшего игрока турнира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аналитики считают, что почти наверняка почётный приз получит Лионель Месси. Ставки на легендарного аргентинца принимают с коэффициентом 1.20.
Шансы лидера сборной Франции Килиана Мбаппе оценили коэффициентом 5.00. За 10.00 можно сделать ставку на Антуана Гризманна. Наконец, вероятность победы Хулиана Альвареса и Оливье Жиру оценили коэффициентом 50.00.
Экспресс с коэффициентом 5.27.
Месси рассказал о своих рекордах на чемпионатах мира.
В сборной Франции считают, что Рабьо и Юпамекано заболели из-за англичан.
Льорис установит рекорд чемпионатов мира, если сыграет с Аргентиной.
- 15 декабря 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
00:20
- 14 декабря 2022
-
23:58
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00