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Хорватия — Марокко: прогноз Андрея Тихонова на игру ЧМ-2022 17 декабря

Хорватия — Марокко: прогноз Андрея Тихонова на игру ЧМ-2022 17 декабря
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Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч за третье место чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре Хорватия — Марокко.

Ставка: ничья за 3.40.

«Хорватия стремилась в финал и претендовала на золото. Серебро и бронза чемпионатов мира у неё уже есть. Марокканцы же обновили не только свой личный рекорд, но и всей Африки. Какой из команд будет важнее выиграть матч за третье место? Думаю, Марокко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прецедент с азиатской страной уже был в 2002-м, теперь очередь, по всей видимости, африканской команды. Хорваты, конечно, сильнее, но, учитывая вышесказанное, мотивация здесь может уравновесить мастерство, как это уже было с Бельгией, Испанией и с той же Хорватией.

Судя по полуфиналам, сил больше осталось у Марокко — они проиграли и с меньшим счётом, и активнее атаковали. Явного фаворита тут нет. Команды уже встречались на турнире и сыграли вничью. Думаю, и здесь будет ничья в основное время.

В серии пенальти же мастера и те и те. Очень трудно предугадать победителя, но, думаю, удача любит дерзких, а кто на этом чемпионате главные наглецы? Марокко», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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