Хорватия — Марокко: прогноз Виктора Гусева на встречу за 3-е место ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.
Ставка: проход Хорватии за 1.74.
«Матч за третье место находится под особым прицелом ФИФА. Говорят, что его нужно вообще отменить, потому что это матч проигравших. Например, на чемпионатах Европы его нет. Однако бронза — всё равно серьёзная мотивация. Марокканцы уже прыгнули выше головы. У хорватов было серебро, бронза получается шагом назад, но я не думаю, что это плохой результат для Хорватии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорваты сначала контролировали матч с аргентинцами в полуфинале, но затем случился необъяснимый провал в обороне. Пара центральных защитников Ловрен — Гвардиол мне казалась лучшей на этом чемпионате. Но они ошибались в полуфинале. Сыграло свою роль и мастерство соперников.
Марокканцы временами разрывали полузащиту и защиту французов. Конечно, Марокко выглядело достойно, но победить всё равно не удалось. Марокко выстраивает «автобус» у своих ворот, но их «автобус» временами вырывался и всей мощью двигался на оборону французов. В какой-то момент мне показалось, что марокканцы поняли, что им не победить, и немного подсдулись.
У команд хорошие вратари. Пусть Ливакович и Боно не спасли в полуфиналах, но проводят очень качественный турнир. Между собой соперники встречались на групповом этапе и разошлись миром, так и не забив голы. Конечно, они здорово выглядят на чемпионате мира, а первые поражения потерпели только в полуфинале. У Хорватии только два матча с голами в основное время, а Марокко не забивало в половине матчей. Однако соперники часто и не пропускали. Они могут закрыться и сыграть в оборонительный футбол, но у них есть потенциал в атаке. В итоге верх возьмут опыт и класс, как мне кажется. Поэтому верю в победу хорватов», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 13.14.
Шалимов: матчи за третье место на ЧМ — самый большой бред в футболе.
Тренер сборной Марокко: нас запомнят лучшей командой из Африки.
Селюк: Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира.
- 17 декабря 2022
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 16 декабря 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 декабря 2022
-
22:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00