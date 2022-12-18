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Россия — Казахстан: результат матча Кубка Первого канала, кто победил, как сыграли, счёт

Россия — Казахстан: результат матча Кубка Первого канала, кто победил, как сыграли, счёт
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В Москве в первом матче сборной России в рамках Кубка Первого канала подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Казахстана. Победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий гостей Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и Егора Петухова. На 12-й минуте первого периода счёт сравнял Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова. Через три минуты Максим Джиошвили с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина вывел сборную России вперёд.

На восьмой минуте второго периода третью шайбу в ворота гостей забросил Александр Кадейкин с передачи Александра Елесина. Дмитрий Воронков с передач Никиты Нестерова и Ильи Сафонова сделал счёт 4:1. На 17-й минуте второго периода Кирилл Семёнов с передачи Павла Карнаухова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода вторую шайбу сборной Казахстана забросил Роман Старченко с передач Никиты Михайлиса и Кирилла Полохова. На 12-й минуте третьего периода шестую шайбу сборной России забросил Дмитрий Воронков с передачи Максима Джиошвили.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

Жамнов: в начале матча был сумбур, много потерь в средней зоне.

Сергей Фёдоров и Алексей Яшин включены в Зал славы отечественного хоккея.

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