Прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь от Павла Лысенкова

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия – Беларусь.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.10.

«Обсудим международный матч сборной России, которая сыграет против Беларуси.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обычно на этот турнир Россия выставляла основной состав, самый сильный на текущий момент, так как аншлаги и надо показать себя перед зрителями. Да, в этот раз соперник несколько иной, но и состав неплохой, так как многие – из олимпийской сборной, а некоторые новички захотят себя проявить в национальной команде.

Надо признать, что у соперника мотивация будет не самая космическая, так как условное «Динамо» (Минск) просто приехало получить игровую практику.

Я в этом матче взял бы победу России с форой (-2.5). Вполне вероятно, что Россия пойдёт вперёд и покажет атакующий хоккей».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Где покажут матч Россия — Беларусь.

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