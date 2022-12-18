Россия — Беларусь: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь.

Ставка: победа России и тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.

«Как и ожидалось, в стартовом матче сборной России с Казахстаном нашей команде на обретение себя понадобилась приблизительно половина периода. За это время находящиеся в приличном игровом тонусе казахстанцы сумели даже открыть счёт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дальше инициатива была перехвачена и гостей начали методично забивать ногами под плинтус – чем дальше, тем сильнее.

С белорусами, конечно, будет сложнее. Хоть для наших славянских братьев это тоже будет, как и для казахов, третий, по сути, матч турнира (они использовали одних и тех же игроков ещё и в рамках пятничного турнира в формате 3х3), но после второй игры, с вечера пятницы и до воскресенья, имели время для нормального восстановления. То есть белорусы будут и на ходу, и «не измученные нарзаном». Да и выглядят они в Москве основательней казахстанцев.

Наши начнут играть уже не со второй половины первого периода, а прямо со стартового вбрасывания. И сборная у нас получилась весьма приличная, которой пальца в рот не клади. Неизвестно, как смотрелась бы она против финских и шведских «автобусов» и «сушилок», но для Белоруссии её вполне должно хватить.

Без особых изысков, без разрыва соперника «на ветошь», но для победы в основное время – вполне. Даже с учётом второго матча в течение одних календарных суток.

Отсюда и прогноз. Матч «средней паршивости» по количеству заброшенных шайб. То есть с тоталом выше 5.5 шайбы. По итогам матча сборная России должна победить в основное время с преимуществом в две шайбы и более».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Где покажут матч Россия — Беларусь.

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