Прогноз на матч Еврохоккейтура Швеция — Чехия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Швеция — Чехия.

Ставка: победа Чехии за 3.00.

Судя по составам команд, сборная Швеции отнеслась к формированию основного костяка сборной по пути наименьшего сопротивления. Большинство вызванных хоккеистов выступают в чемпионате Швейцарии – стране, где проходит турнир. Это дало свой результат.



Чехия положилась в основном на игроков своего чемпионата, и это дало плоды – две победы (3:2 и 2:1). Четыре очка, но оба раза на тоненького.



Судя по составам команд, Чехия отнеслась к турниру более ответственно. Она фаворит предстоящей игры. С другой стороны, Швеция даёт бой каждому из соперников.



Победа Чехии читается более вероятной, несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение шведам. Эта команда, в отличие от соперника, побеждала в матчах с конкурентами в основное время. В составе собраны лучшие игроки из национального чемпионата, а не из лиги той страны, где проходит турнир. Можно подстраховаться и взять лобовую победу чехов.