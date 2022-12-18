Прогноз на матч Еврохоккейтура Швеция — Чехия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Швеция — Чехия.
Ставка: победа Чехии за 3.00.
Судя по составам команд, сборная Швеции отнеслась к формированию основного костяка сборной по пути наименьшего сопротивления. Большинство вызванных хоккеистов выступают в чемпионате Швейцарии – стране, где проходит турнир. Это дало свой результат.
Чехия положилась в основном на игроков своего чемпионата, и это дало плоды – две победы (3:2 и 2:1). Четыре очка, но оба раза на тоненького.
Судя по составам команд, Чехия отнеслась к турниру более ответственно. Она фаворит предстоящей игры. С другой стороны, Швеция даёт бой каждому из соперников.
Победа Чехии читается более вероятной, несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение шведам. Эта команда, в отличие от соперника, побеждала в матчах с конкурентами в основное время. В составе собраны лучшие игроки из национального чемпионата, а не из лиги той страны, где проходит турнир. Можно подстраховаться и взять лобовую победу чехов.
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