Аргентина — Франция: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
Ставка 1: ничья в 1-м тайме за 1.91.
Ставка 2: победа Аргентины по фолам за 2.01.
«Суперфинал — Месси против Мбаппе.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Мне бы очень хотелось, чтобы выиграла Аргентина, чтобы разговоры о том, что Месси не хватает для полного величия победы на чемпионате мира, закончились. Я искренне буду болеть за него.
У французов я не помню какой-то одной цельной игры, они играют с перепадами, добавляя, где надо, а где надо – берут паузу. Пару раз Франция могла за это поплатиться — в матчах с англичанами и марокканцами.
Очень сложный матч для прогноза, коэффициенты на успех обеих команд одинаковые. Я бы поставил на ничью в первом тайме. Мне кажется, что никто не будет лететь сломя голову вперёд. Вряд ли это будет обоюдоострый футбол.
Также я бы предложил поставить на победу Аргентины по фолам. У Франции быстрая команда, хорошо работающая с мячом. Аргентина не должна давать сопернику разбегаться и будет фолить».
Экспресс с коэффициентом 8.75.
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