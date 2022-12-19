Швейцария — Финляндия: результат матча Еврохоккейтура, как сыграли, кто победил

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Швейцарии и Финляндии.
Победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) одержали гости.
На 16-й минуте первого периода счёт открыл Лукас Фрик с передачи Венсана Праплана.
На 16-й секунде второго периода счёт сравнял Маркус Гранлунд с передачи Миро Аалтонена. На седьмой минуте вывел гостей вперёд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Миро Аалтонена. В конце периода третью шайбу финнов забросил Артту Руотсалайнен с передач Тони Раялы и Юлиуса Хонки.
На 30-й секунде третьего периода счёт 4:1 сделал Маркус Гранлунд с передачи Теэму Хартикайнена.
В итоге сборная Финляндии заняла третье место на Швейцарском этапе Еврохоккейтура, хозяева турнира — четвёртые.
Экспресс с коэффициентом 8.10.
Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.
Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.
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