Швейцария — Финляндия: результат матча Еврохоккейтура, как сыграли, кто победил

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Швейцарии и Финляндии.

Победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 16-й минуте первого периода счёт открыл Лукас Фрик с передачи Венсана Праплана.

На 16-й секунде второго периода счёт сравнял Маркус Гранлунд с передачи Миро Аалтонена. На седьмой минуте вывел гостей вперёд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Миро Аалтонена. В конце периода третью шайбу финнов забросил Артту Руотсалайнен с передач Тони Раялы и Юлиуса Хонки.

На 30-й секунде третьего периода счёт 4:1 сделал Маркус Гранлунд с передачи Теэму Хартикайнена.

В итоге сборная Финляндии заняла третье место на Швейцарском этапе Еврохоккейтура, хозяева турнира — четвёртые.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.

Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

Капризов побил свой же клубный рекорд.