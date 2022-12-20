«Динамо» Минск — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил

В Минске в матче регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 5:1 одержали гости.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. За секунду до окончания второго периода счёт сравнял Андрей Светлаков с передач Артёма Сергеева и Тахира Мингачёва.
В начале третьего периода счёт 2:1 сделал Тахир Мингачёв с передач Андрея Светлакова и Максима Соркина. Третью шайбу в ворота минчан забросил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Тахира Мингачёва. Четвёртый гол армейцев в матче забил Василий Дронык. В концовке третьего периода счёт довёл до крупного Михаил Григоренко.
Экспресс с коэффициентом 10.97.
Александр Овечкин: я был очень рад за Месси, его мечта сбылась.
Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.
«Спартак» объявил о подписании контракта с Алексеем Емелиным.
- 20 декабря 2022
-
06:30
-
05:30
- 19 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 18 декабря 2022
-
21:25
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30