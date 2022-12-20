Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил

«Динамо» Минск — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил
Комментарии

В Минске в матче регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 5:1 одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. За секунду до окончания второго периода счёт сравнял Андрей Светлаков с передач Артёма Сергеева и Тахира Мингачёва.

В начале третьего периода счёт 2:1 сделал Тахир Мингачёв с передач Андрея Светлакова и Максима Соркина. Третью шайбу в ворота минчан забросил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Тахира Мингачёва. Четвёртый гол армейцев в матче забил Василий Дронык. В концовке третьего периода счёт довёл до крупного Михаил Григоренко.

Экспресс с коэффициентом 10.97.

Александр Овечкин: я был очень рад за Месси, его мечта сбылась.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Алексеем Емелиным.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022