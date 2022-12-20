Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Шотландии «Абердин» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Абердина» с форой (+1) за 1.67.



Матч прямых конкурентов в борьбе за высокие места, хотя понятно, что «Абердину» всегда очень сложно соревноваться с «Рейнджерс» и «Селтиком». Тем не менее, свою нынешнюю позицию красные заслужили – у них третья атака чемпионата после двух лидеров, и они не терпят компромиссов. В нынешнем сезоне хозяева только один раз сыграли вничью, а в шести последних матчах трижды выиграли при таком же количестве поражений. Впрочем, пока тягаться с «Глазго» всерьёз им не под силу, потому что оборона регулярно проваливается, а в пяти предыдущих встречах не получалось забить больше одного гола.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Рейнджерс» слишком сильно отстал от «Селтика» в таблице, и руководство решилось на расставание с тренером, однако результаты команды в чемпионате нельзя назвать плохими. В 10 последних матчах «джерс» уступили всего один раз и ещё в двух случаях потеряли очки. Стоит отметить, что первый матч под руководством Майкла Била гости выиграли у «Хиберниана» (3:2) и впервые за долгое время продемонстрировали качественную реализацию моментов — ведь больше одного мяча не удавалось забить с октября.



Теперь необходимо обыграть соперника уровнем повыше, но два месяца назад «Рейнджерс» дома «Абердину» шансов уже не оставил (4:1). На сей раз разгрома не ждём, так как красные неплохо играют на родном стадионе, но отобрать очки у фаворита им не удастся. Возьмём победу хозяев с форой (+1) за 1.67.



Экспресс с коэффициентом 10.83.



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