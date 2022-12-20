Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Шотландии «Абердин» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Абердина» с форой (+1) за 1.67.
Матч прямых конкурентов в борьбе за высокие места, хотя понятно, что «Абердину» всегда очень сложно соревноваться с «Рейнджерс» и «Селтиком». Тем не менее, свою нынешнюю позицию красные заслужили – у них третья атака чемпионата после двух лидеров, и они не терпят компромиссов. В нынешнем сезоне хозяева только один раз сыграли вничью, а в шести последних матчах трижды выиграли при таком же количестве поражений. Впрочем, пока тягаться с «Глазго» всерьёз им не под силу, потому что оборона регулярно проваливается, а в пяти предыдущих встречах не получалось забить больше одного гола.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Рейнджерс» слишком сильно отстал от «Селтика» в таблице, и руководство решилось на расставание с тренером, однако результаты команды в чемпионате нельзя назвать плохими. В 10 последних матчах «джерс» уступили всего один раз и ещё в двух случаях потеряли очки. Стоит отметить, что первый матч под руководством Майкла Била гости выиграли у «Хиберниана» (3:2) и впервые за долгое время продемонстрировали качественную реализацию моментов — ведь больше одного мяча не удавалось забить с октября.
Теперь необходимо обыграть соперника уровнем повыше, но два месяца назад «Рейнджерс» дома «Абердину» шансов уже не оставил (4:1). На сей раз разгрома не ждём, так как красные неплохо играют на родном стадионе, но отобрать очки у фаворита им не удастся. Возьмём победу хозяев с форой (+1) за 1.67.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
50 000 человек встретили сборную Франции после поражения в финале ЧМ.
Лотар Маттеус назвал главное разочарование ЧМ-2022.
Роналду не поздравил Месси с победой в чемпионате мира.
- 20 декабря 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:30
-
05:30
- 19 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 18 декабря 2022
-
21:25
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45