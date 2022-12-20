Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс»

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.85.

Нас ждёт упорный матч двух команд, которые находятся в отличной форме – у обеих коллективов по семь побед в восьми последних встречах. Но «Питтсбург» на фоне нью-йоркцев смотрится менее уверенно. В шести матчах подряд с участием «пингвинов» забрасывается не более шести шайб, а сам «Питтсбург» лишь однажды за последние пять встреч забросил больше трёх шайб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Евгений Малкин набирает очки в восьми матчах подряд – 2+10. Российский форвард «Питсбурга» вот-вот выйдет на второе место по количеству набранных очков среди всех соотечественников в НХЛ. Ближайший ориентир – Сергей Фёдоров, до которого остался один гол или одна результативная передача.

Помешать Малкину набрать это очко захочет Игорь Шестёркин. Российский вратарь «Рейнджерс» пропускал не более одной шайбы в четырёх из пяти своих последних матчей. В то же время нападение нью-йоркцев показывает класс – 16 шайб в четырёх последних матчах.

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» семь из 11 матчей, состоявшихся между этими командами в 2022 году. Прямо сейчас обе команды находятся в хорошей форме, но про «Рейнджерс» можно сказать, что команда поймала кураж. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу гостей в основное время за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Чинахов получил травму в матче с «Далласом».

СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

«Питтсбург» — «Рейнджерс». Шестёркин притормозит Малкина «Питтсбург» — «Рейнджерс». Шестёркин притормозит Малкина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022