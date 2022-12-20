Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.85.
Нас ждёт упорный матч двух команд, которые находятся в отличной форме – у обеих коллективов по семь побед в восьми последних встречах. Но «Питтсбург» на фоне нью-йоркцев смотрится менее уверенно. В шести матчах подряд с участием «пингвинов» забрасывается не более шести шайб, а сам «Питтсбург» лишь однажды за последние пять встреч забросил больше трёх шайб.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Евгений Малкин набирает очки в восьми матчах подряд – 2+10. Российский форвард «Питсбурга» вот-вот выйдет на второе место по количеству набранных очков среди всех соотечественников в НХЛ. Ближайший ориентир – Сергей Фёдоров, до которого остался один гол или одна результативная передача.
Помешать Малкину набрать это очко захочет Игорь Шестёркин. Российский вратарь «Рейнджерс» пропускал не более одной шайбы в четырёх из пяти своих последних матчей. В то же время нападение нью-йоркцев показывает класс – 16 шайб в четырёх последних матчах.
«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» семь из 11 матчей, состоявшихся между этими командами в 2022 году. Прямо сейчас обе команды находятся в хорошей форме, но про «Рейнджерс» можно сказать, что команда поймала кураж. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу гостей в основное время за 2.85.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
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