«Металлург» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Адмирал».



Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.61.



«Магнитка» откровенно провалила завершение предыдущего игрового цикла и ушла на каникулы с тремя поражениями подряд. Но реабилитировалась сразу же после выхода из отпуска. Правда, пока не совсем понятно, насколько полноценной получилась эта реабилитация, ведь «Магнитка» обыграла дома не бог весть кого, а всего лишь «Амур», причем «горела» хабаровчанам до середины третьего периода и лишь там проснулась.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь на повестке дня «Адмирал», который в предыдущем туре разобрался в Екатеринбурге со второй командой КХЛ. То есть матч по определению будет не из простых. На данный момент в целом по сезону «Магнитка» набирает 67.5 процента очков, дома этот показатель доходит до 75 процентов (или 1.5 очка в среднем за матч) при домашней разнице шайб 3.10:2.10 в среднем за матч.



У «Адмирала» все немного скромнее. В целом по сезону приморцы набирают 62.2 процента очков, а на выезде этот показатель опускается до 59.1 процента (или 1.18 очка в среднем за матч) при гостевой разнице шайб 2.00:2.05.



В этом сезоне соперники будут встречаться уже в третий раз. Два предыдущих матча прошли во Владивостоке через день, и в обоих «Магнитка» победила. Примечательно, что против «Адмирала» магнитогорцы вообще лучше играют на выезде, но и дома статистика неплоха: всего в рамках регулярных чемпионатов КХЛ соперники играли в Магнитогорске восемь раз, и пять побед – у «Магнитки».



Подытоживая всё вышенаписанное, прогнозирую средний по голевому наполнению матч с тоталом, который превысит 4.5. По итогам этого матча, предположу, «Магнитка» всё-таки победит, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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