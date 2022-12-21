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«Металлург» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Металлург» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Адмирал».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.61.

«Магнитка» откровенно провалила завершение предыдущего игрового цикла и ушла на каникулы с тремя поражениями подряд. Но реабилитировалась сразу же после выхода из отпуска. Правда, пока не совсем понятно, насколько полноценной получилась эта реабилитация, ведь «Магнитка» обыграла дома не бог весть кого, а всего лишь «Амур», причем «горела» хабаровчанам до середины третьего периода и лишь там проснулась.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь на повестке дня «Адмирал», который в предыдущем туре разобрался в Екатеринбурге со второй командой КХЛ. То есть матч по определению будет не из простых. На данный момент в целом по сезону «Магнитка» набирает 67.5 процента очков, дома этот показатель доходит до 75 процентов (или 1.5 очка в среднем за матч) при домашней разнице шайб 3.10:2.10 в среднем за матч.

У «Адмирала» все немного скромнее. В целом по сезону приморцы набирают 62.2 процента очков, а на выезде этот показатель опускается до 59.1 процента (или 1.18 очка в среднем за матч) при гостевой разнице шайб 2.00:2.05.

В этом сезоне соперники будут встречаться уже в третий раз. Два предыдущих матча прошли во Владивостоке через день, и в обоих «Магнитка» победила. Примечательно, что против «Адмирала» магнитогорцы вообще лучше играют на выезде, но и дома статистика неплоха: всего в рамках регулярных чемпионатов КХЛ соперники играли в Магнитогорске восемь раз, и пять побед – у «Магнитки».

Подытоживая всё вышенаписанное, прогнозирую средний по голевому наполнению матч с тоталом, который превысит 4.5. По итогам этого матча, предположу, «Магнитка» всё-таки победит, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 13.51.

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