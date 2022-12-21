«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Манчестер Юнайтед» в целом неплохо проводит сезон в АПЛ, но пока находится за пределами топ-5, не имея стабильности и не демонстрируя высокого уровня футбола. Команда временами выглядит очень солидно, но вполне способна провалиться в матче с не самым сильным противником. Однако к Кубку лиги «красные дьяволы» относятся достаточно серьёзно и приложат все усилия для прохода в следующий раунд.



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Что касается «Бёрнли», то команда хорошо смотрится в рамках Чемпионшипа, по праву возглавляет таблицу и стремительно движется к возвращению в элиту. Клуб мощно выглядит в атаке, хотя не самым лучшим образом относится к оборонительным порядкам. В противостоянии с грандом коллектив постарается выступить достойно, и есть вероятность, что шансов на проход у него немало.



На мой взгляд, кубковая схватка предстоит непростая для «красных дьяволов», учитывая нынешние кондиции соперника. Да, «Манчестер Юнайтед» сильнее оппонента по всем параметрам, но вполне может пропустить даже дома, имея на данный момент не самую эталонную линию защиты. Я считаю, что встреча пройдёт в обоюдных атаках и голов стоит ждать с обеих сторон», — сказал Мостовой.



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