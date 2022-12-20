«МЮ» – «Бёрнли». Отсутствие Роналду почувствуют все

Первый матч после ухода Криштиану из клуба. Португалец будет доволен результатом, ведь без него стало хуже.

21 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «МЮ» — «Бёрнли». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Бёрнли» оценивается в 7.40. На ничью дают коэффициент 4.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка лиги «МЮ» — «Бёрнли» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» – «Бёрнли» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги «МЮ» — «Бёрнли» (21.12.2022)

Наконец мы дождались возвращения в игру английских клубов. Правда, пока не в матчах АПЛ, а лишь в Кубке лиги, да и то не всех, а лишь тех, кто дошёл до 1/8 финала. «МЮ» в этом плане повезло чуть больше остальных. Да и на жеребьёвку «красным дьяволам» жаловаться грех.

Вывеска матча «МЮ» – «Бёрнли» достойна Премьер-лиги, но бордовые нынешний сезон проводят в Чемпионшипе. Это не помешает им создать проблемы фавориту. Все хорошо помнят, насколько неуступчивым и неприятным соперником был «Бёрнли» для всех представителей АПЛ. Недооценивать эту команду не стоит.

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Для «Манчестер Юнайтед» этот матч станет первым официальным без Криштиану Роналду. Португалец раскачал клуб интригами и скандалами. Всё из-за интервью, которое он дал перед отъездом на ЧМ-2022. Это привело к расторжению контракта.

«МЮ» учится жить без своей главной звезды. Ничего сверхсложного в этом нет. За какие-то полгода роль Криштиану в команде свелась к минимуму, отчасти из-за этого и возник конфликт между ним и главным тренером. Зато теперь уход португальца вряд ли сильно ударит по «МЮ», скорее, наоборот, спадёт лишнее напряжение вокруг команды.

Очень многие игроки «МЮ» возвращаются в состав после чемпионата мира. У них не было отдыха и должной подготовки к матчу. В этом плане «Бёрнли», который чуть раньше вышел с паузы и уже успел войти в игровой ритм, смотрится предпочтительнее.

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Можно даже сказать, что бордовые лучше своей предыдущей версии, которая в прошлом сезоне вылетала из АПЛ. Команда нуждалась в перестройке, и она её получила. Пришёл перспективный молодой тренер с интересными идеями, классные молодые игроки, бóльшая часть из которых уже успела проявить себя с наилучшей стороны.

С большой долей вероятности уже в следующем сезоне мы снова увидим «Бёрнли» в АПЛ. Сейчас бордовые лидируют в Чемпионшипе. После завершения паузы «Бёрнли» провёл два матча и оба выиграл — у «КПР» и «Мидлсбро». Два очень крепких соперника пропустили от команды Компани по три гола, так что гости сейчас в полном порядке.

О том, в какой форме подходит к матчу «МЮ», мы можем только предполагать. В начале декабря манкунианцы провели два товарищеских матча с «Кадисом» и «Бетисом», проиграв оба. Причём участвовал в них не только ближайший резерв, но и игроки основы. Да и вообще «МЮ» в текущем сезоне временами выглядел слабо, от команды тен Хага в любой встрече можно ждать подвоха.

Нет уверенности, что «красные дьяволы» сразу после паузы выйдут и отыграет мощно. Наверняка тен Хаг даст шанс резервистам, но и полностью второй состав не выставит. Нидерландец не готов наплевательски отнестись к Кубку, что мы уже видели в матче с «Астон Виллой», где манкунианцы играли практически основой.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги «МЮ» — «Бёрнли» 21 декабря 2022 года

«Бёрнли» сейчас очень хорош, серия из четырёх матчей, в каждом из которых команда Компани забивала соперникам по три мяча – лучшее тому подтверждение. Фавориту точно не будет просто в этом матче, бордовые сейчас одинаково хороши и в атаке, и в обороне. У гостей в этом матче явно есть шансы не только не проиграть, но и побороться за выход в следующую стадию.

Ставка: победа «Бёрнли» с форой (+1) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Маттеус: Роналду – главное разочарование чемпионата мира.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.62.

Де Пауль: у болванов больше нет сомнений, что Месси лучший.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» с коэффициентом 4.10.