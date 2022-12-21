«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».



Ставка: обе забьют за 1.82.



«МЮ» подходит к этому матчу после двух поражений в товарищеских играх. Воспринимать такие результаты слишком серьёзно нельзя, но они должны были насторожить. В чемпионате «МЮ» тоже пропускал достаточно много: 20 голов в 14 матчах. Оборона – явно не самая сильная сторона манкунианцев, толковый соперник должен находить путь к их воротам.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Бёрнли» пошло на пользу очищение Чемпионшипом, команда заиграла гораздо ярче, перестроилась, в ней произошла очень нужная смена поколений. Судя по тому, как команда проводит текущий сезон, пусть и в Чемпионшипе, она явно не выглядит слабее, чем в прошлом, когда вылетала из АПЛ.



У «МЮ» могут возникнуть проблемы в матче с «кларетовыми», которые сейчас набрали хорошую форму. В текущем сезоне «Бёрнли» всего один раз уходил с поля без забитого мяча, и было это ещё в августе. Тут есть резон поставить на обмен голами и получше присмотреться к андердогу, который является таковым только на бумаге. Рекомендуем ставку на то, что обе команды забьют, за 1.82.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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