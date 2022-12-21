«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«МЮ» подходит к этому матчу после двух поражений в товарищеских играх. Воспринимать такие результаты слишком серьёзно нельзя, но они должны были насторожить. В чемпионате «МЮ» тоже пропускал достаточно много: 20 голов в 14 матчах. Оборона – явно не самая сильная сторона манкунианцев, толковый соперник должен находить путь к их воротам.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Бёрнли» пошло на пользу очищение Чемпионшипом, команда заиграла гораздо ярче, перестроилась, в ней произошла очень нужная смена поколений. Судя по тому, как команда проводит текущий сезон, пусть и в Чемпионшипе, она явно не выглядит слабее, чем в прошлом, когда вылетала из АПЛ.
У «МЮ» могут возникнуть проблемы в матче с «кларетовыми», которые сейчас набрали хорошую форму. В текущем сезоне «Бёрнли» всего один раз уходил с поля без забитого мяча, и было это ещё в августе. Тут есть резон поставить на обмен голами и получше присмотреться к андердогу, который является таковым только на бумаге. Рекомендуем ставку на то, что обе команды забьют, за 1.82.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
Зидан заинтересован в работе в «Ювентусе».
Ди Мария предсказал чемпионство Аргентины и гол в финале.
Павара обвинили в создании токсичной атмосферы в сборной Франции на ЧМ-2022.
- 21 декабря 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:45
- 20 декабря 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:30
-
05:30
- 19 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00