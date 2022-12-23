Эксперты оценили шансы «Сочи» прервать серию из 12 поражений в матче с «Куньлунем»

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск.
«Сочи» потерпел поражения во всех 12 последних встречах в регулярном чемпионате КХЛ. Букмекеры верят, что у него получится прервать её в матче с китайским клубом.
Поставить на победу сочинцев в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех китайского клуба по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.
Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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