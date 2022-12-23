Эксперты оценили шансы Месси выиграть «Золотой мяч» 2023 после победы на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу уже закончился, но воспоминания о нём останутся вечными. Эксперты не стали тянуть время и оценили шансы отдельных футболистов на получение награды «Золотой мяч».
Турнир в Катаре выиграла сборная Аргентины во главе с Месси, который стал настоящей звездой. Это последний ЧМ для Лионеля, поэтому он выложился на все 100%.
Эксперты назвали Месси фаворитом на получение приза «Золотой мяч» – 2023 и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.29.
Следующим в числе претендентов букмекеров оказался Килиан Мбаппе – коэффициент 4.50.
Шансы блистающего Холанда, о котором на время чемпионата мира все забыли, оцениваются в 12.0.
Экспресс с коэффициентом 7.01.
Российский футбол застрял между Европой и Азией.
Член парламента Омана предложил $ 1 млн за накидку Месси с награждения ЧМ-2022.
Дюков: клубы РПЛ поддержали переход РФС в Азиатскую конфедерацию.
Дюков заявил, что у ФИФА нет возражений по переходу РФС в Азиатскую конфедерацию.
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