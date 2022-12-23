«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.76.

«Несмотря на целую череду побед, одержанных «Вашингтоном» в последних матчах, проблема попадания в зону плей-офф Восточной конференции продолжает оставаться для «капиталистов» злободневной. На Западе с этим полегче, и «Виннипег», имея на пять-шесть очков больше, не просто твёрдо сидит в зоне плей-офф, но и находится в верхней её части.

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Понятно, что статистические показатели у «Виннипега» во всех отношениях выглядят получше. Но, на мой взгляд, важно не это. Куда важнее тот факт, что «лётчики» совершенно не умеют играть в столице.

Они вообще достаточно тяжело играют против «Вашингтона», но на выезде эта картина многократно усугубляется. И, скажем, в десяти последних междусобойчиках, проведённых в Вашингтоне в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Джетс» победили только один раз, причём давным-давно. После этого девять раз проиграли.

Кроме того, не будем забывать, что для обоих соперников это будет игра на морально-волевых, потому что каждый из них будет проводить второй матч за календарные сутки. Но «Вашингтон» при этом хоть домой прилетит, а у «Виннипега» оба матча будут на выезде.

Ещё надо помнить, что четыре из последних пяти междусобойчиков, состоявшихся в Вашингтоне, ушли за пределы основного времени. То есть «Вашингтон» «Джетс» дома обыгрывает исправно, но получается это не так уж и просто.

Поэтому прогнозирую достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча «Вашингтон» наберёт два очка. Скорее всего, за пределами основного времени, но на ничью как на материю тонкую я закладываться не стану».

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