«Северсталь» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча, во сколько начало, коэффициенты

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 17:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.13. Успех минчан оценивается аналитиками в 2.81. Ничья в основное время доступна за 4.10.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 2.30, а на тотал больше 4.5 шайбы – за 1.52.
Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.50.
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
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