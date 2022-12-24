«Северсталь» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча, во сколько начало, коэффициенты

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.13. Успех минчан оценивается аналитиками в 2.81. Ничья в основное время доступна за 4.10.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 2.30, а на тотал больше 4.5 шайбы – за 1.52.

Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.50.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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