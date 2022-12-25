«Северсталь» — «Динамо» Минск: результата матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала минское «Динамо».
Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.
На 11-й минуте первого периода счёт открыл Александр Суворов с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина. За 18 секунд до конца периода Робин Пресс удвоил преимущество хозяев с передач Ильи Иванцова и Адама Лишки.
На пятой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передачи Руслана Абросимова сделал счёт 3:0.
На 15-й минуте третьего периода Адам Лишка с передач Ильи Иванцова и Дмитрия Моисеева довёл счёт до крупного.
«Сухарь» на свой счёт записал голкипер хозяев Александр Самонов, отразивший все 37 бросков по своим воротам.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Тренер «Северстали» Разин иронично высказался о попадании шайбы в лицо.
Третьяк: Овечкин — настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой.
Прогноз на матч «Сочи» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.45.
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