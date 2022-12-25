«Барыс» — «Автомобилист»: результата матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ. «Барыс» принимал «Автомобилист».

Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.

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На третьей минуте первого периода счёт открыл Кирилл Савицкий с передачи Адиля Бекетаева. На 12-й минуте периода счёт сравнял Анатолий Голышев с передачи Сергея Широкова.

В середине второго периода Данил Романцев и Сергей Широков сделали счёт 3:1 в пользу гостей. В концовке второй двадцатиминутки Майкл Шапю и Никита Михайлис сделали счёт 3:3.

На шестой минуте третьего периода Егор Петухов вывел хозяев вперёд с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко. Через три минуты Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кёртиса Валка вновь сравнял счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Единственный реализованный бросок на счету Никиты Михайлиса.

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