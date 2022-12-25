Эксперты оценили шансы Овечкина стать лучшим бомбардиром НХЛ — 2022/2023 среди россиян

Россияне играют колоссальную роль в развитии многих клубов НХЛ и истории всего хоккея. Овечкин бьёт один рекорд за другим, но для того, чтобы стать лучшим бомбардиром среди российских хоккеистов в текущем сезоне, ему ещё нужно поднажать.
Естественно, все мысли Александра не об этом, а о том, как быстрее догнать Гретцки. Недавно Овечкин обошёл результат Горди Хоу по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ. Сейчас у Ови на счету 802 гола, а до знаменитого Гретцки остаётся 92 шайбы.
Лидирует в гонке бомбардиров сезона-2022/2023 среди россиян Никита Кучеров (49 очков). Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.55.
Шансы выиграть гонку бомбардиров НХЛ-2022/2023 среди российских хоккеистов есть и у Капризова (43 очка). На это событие букмекеры предлагают поставить за 4.00.
Шансы Овечкина стать лучшим бомбардиром в НХЛ — 2022/2023 среди россиян оценили коэффициентом 10.0. У Александра 41 очко.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист.
Овечкин обошёл Горди Хоу. Александр творит историю.
Овечкин: происходящее со мной — чудо.
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