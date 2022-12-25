Прогноз на матч МЧМ-2023 по хоккею Швеция — Австрия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею до 20 лет Швеция — Австрия.

Ставка: тотал больше 7.5 шайбы за 1.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Молодёжная сборная Швеции U20 в девяти из 10 последних чемпионатов возвращалась с медалями, только золото не покорялось им. В минувшем турнире шведы в группе заняли второе место, пропустив вперёд США.

В первом раунде плей-офф они довольно легко справились с Латвией, но затем уступили в полуфинале финнам (0:1). Во встрече за бронзу Швеция U20 обыграла сверстников из Чехии — 3:1.



Молодёжная команда Австрии провалилась на минувшем турнире, но приобрела бесценный опыт. Она проиграла во всех четырёх матчах группы и осталась вне плей-офф. Костяк команды остался прежним — больше половины хоккеистов уже участвовали в МЧМ.

Австрийцы не сумеют создать проблем мотивированным шведским нападающим. История очных игр позволяет предположить, что Австрию U20 ждёт разгром. Рекомендуем изучить ставку тотал больше 7.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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