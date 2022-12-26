«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.70.
«Блестяще закончив предыдущую часть регулярного сезона, «Автомобилист» вышел с каникул каким-то потерянным. Периодически даже возникала мысль, что команда играет под нагрузками, как некоторые клубы на старте сезона. Но на это был в Екатеринбурге дан чёткий ответ.
Три поражения после перезапуска сезона уже никуда не деть, в том числе два домашних, в том числе сухое от «Сибири». Вот и предыдущий матч, в столице братского Казахстана, «Автомобилист» тоже проиграл. Хорошо, хоть что-то с него поимел, поскольку проиграл в овертайме, но «Барыс» сейчас не в тех кондициях, чтобы по нему равнялись лидеры конференции.
Теперь «Автомобилисту» играть в Уфе. «Салават» дома играет, мягко говоря, гнусно, хоть и подправил немного статистику домашней победой с «Адмиралом». Куда важнее тот факт, что в нынешнем сезоне колеблемый штормом «Салават» играет с «Автомобилистом» весьма неплохо, выиграв и дома, и на выезде (а в Екатеринбурге и вовсе всухую). То есть по всем показателям «Автомобилист» вроде бы должен быть фаворитом в предстоящем матче, но ни разу не фаворит.
Предположу не слишком обильный на заброшенные шайбы матч, тотал в котором не превысит 7.5 шайбы. В итоге же велика вероятность ухода за пределы основного времени, но, как мне думается, «Салават» всё-таки выжмет из «Автомобилиста» два очка».
Экспресс с коэффициентом 13.77.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.
Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.
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Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.
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