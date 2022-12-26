Прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор»

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.82.
«Магнитка» уже дважды в этом чемпионате обыграла челябинцев, но в этот раз предложил бы поставить на гостей. У «Трактора», по сути, плей-офф уже начался – команда за пределами восьмёрки, и для успеха в гонке с «Барысом» и «Амуром» надо брать чуть ли не 100% очков.
Козырем челябинцев должна стать физика. Гатиятулин классно поработал во время паузы, у хоккеистов хорошая функциональная готовность. Понравилась и рациональность «Трактора» в субботнем матче с «Динамо», команда показала хорошую реализацию. А вот «Металлург» в последних встречах смотрится как-то вальяжно, да и на прошлой неделе провёл на один матч больше.
Недостаток мотивации и свежести у вице-чемпионов сделает гостей фаворитом, они пересидят «Магнитку» в типичном низовом матче. Сильно удивлюсь, если будет заброшено больше четырёх шайб. Моя ставка на матч — тотал меньше 5 шайб».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
Монсон: здорово, что русский Овечкин бьёт рекорды в США.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.
Шведская хоккеистка заявила, что её заставляли в России пить водку.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.
- 26 декабря 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45
- 25 декабря 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
14:45
-
13:45
-
12:45
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 24 декабря 2022
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00