Прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор»

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.82.

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«Магнитка» уже дважды в этом чемпионате обыграла челябинцев, но в этот раз предложил бы поставить на гостей. У «Трактора», по сути, плей-офф уже начался – команда за пределами восьмёрки, и для успеха в гонке с «Барысом» и «Амуром» надо брать чуть ли не 100% очков.

Козырем челябинцев должна стать физика. Гатиятулин классно поработал во время паузы, у хоккеистов хорошая функциональная готовность. Понравилась и рациональность «Трактора» в субботнем матче с «Динамо», команда показала хорошую реализацию. А вот «Металлург» в последних встречах смотрится как-то вальяжно, да и на прошлой неделе провёл на один матч больше.

Недостаток мотивации и свежести у вице-чемпионов сделает гостей фаворитом, они пересидят «Магнитку» в типичном низовом матче. Сильно удивлюсь, если будет заброшено больше четырёх шайб. Моя ставка на матч — тотал меньше 5 шайб».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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