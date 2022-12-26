«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ от Владимира Плющева

Экс главный тренер сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.71.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Уфимцы – очень неудобный соперник для «Автомобилиста» в этом сезоне: осенью «Салават» выиграл оба матча, и дома, и в гостях. Думаю, выиграет и третий.

У команды Козлова после паузы были необъяснимые проблемы с игрой в атаке, но в прошлую пятницу их наконец прорвало. Пять шайб в ворота сверхоборонительного, отличного физически готового «Адмирала» — это по-настоящему впечатляет.

«Автомобилист» после паузы не пропускает меньше четырёх, так что берите большой тотал – пять заброшенных или даже выше. В шансы уральцев зацепиться за счёт не верю вообще. Команда выглядит неготовой, легионеры перестали забивать. Возможно, выходят из-под нагрузок. Но в Уфе гости точно проиграют. Победа «Салавата Юлаева» в матче».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.

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