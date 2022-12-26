Ставка на матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм»

Представляем вашему вниманию ставку на матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.12.
Английская Премьер-лига наконец-то возвращается после паузы на чемпионат мира. Игровой день открывает матч «Брентфорда» и «Тоттенхэма». Перед перерывом «Брентфорд» стал автором громкой сенсации – в гостях обыграл «Манчестер Сити». На своём поле «Брентфорд» выиграл лишь в двух из последних семи игр.
Во время перерыва «Брентфорд» сыграл в трёх насыщенных товарищеских встречах – с французским «Бордо» (1:2), испанской «Сельтой» (1:3) и немецким «Вольфсбургом» (2:2). «Тоттенхэм» в то же время обыграл шотландский «Мазервелл» (4:0) и сыграл вничью с французской «Ниццей» (1:1).
Перед паузой «Тоттенхэм» чередовал в чемпионате победы и поражения. Последняя ничья случилась ещё летом. Шансы на успех с «Брентфордом» достаточно высокие. «Пчёлы» не выигрывали у «шпор» с 1948 года – 13 матчей подряд.
Экспресс с коэффициентом 14.04.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.
Юрген Клопп: Аргентина заслужила победу на чемпионате мира.
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.
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