«Авангард» — «Барыс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс».

Победу по счётом 5:2 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Михайлов. На 12-й минуте периода сделал счёт равным Линден Вей с передачи Никиты Михайлиса. Спустя пять минут вновь вывел омичей вперёд Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина.

На третьей минуте второго периода Егор Петухов с передач Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко сделал счёт 2:2. Третью шайбу хозяев в матче забросил Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Ивана Телегина.

В начале третьей двадцатиминутки Александр Дергачёв упрочил преимущество омичей. В конце матча окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забив в пустые ворота.

Экспресс с коэффициентом 7.32.

Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи».

Монсон: здорово, что русский Овечкин бьёт рекорды в США.

Виктор Козлов: очень доволен отдачей ребят в матче с «Автомобилистом».

Шведская хоккеистка заявила, что её заставляли в России пить водку.