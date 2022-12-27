«Авангард» — «Барыс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс».
Победу по счётом 5:2 одержали хозяева.
На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Михайлов. На 12-й минуте периода сделал счёт равным Линден Вей с передачи Никиты Михайлиса. Спустя пять минут вновь вывел омичей вперёд Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина.
На третьей минуте второго периода Егор Петухов с передач Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко сделал счёт 2:2. Третью шайбу хозяев в матче забросил Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Ивана Телегина.
В начале третьей двадцатиминутки Александр Дергачёв упрочил преимущество омичей. В конце матча окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забив в пустые ворота.
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