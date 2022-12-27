«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто выиграл

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Автомобилист».
Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
На 10-й минуте счёт в матче открыл Данил Башкиров с передач Ивана Дроздова и Григория Панина.
На пятой минуте второго периода сравнял счёт Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Дмитрия Жукенова. На 17-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Степан Санников с передачи Михаила Науменкова.
За минуту и 20 секунд до конца третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков.
В овертайме победу хозяевам принёс Сергей Шмелёв.
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