Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал».
Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.36.
Игра, в которой точно не получится увидеть зрелищный атакующий хоккей. Две крепкие команды, старающиеся делать акцент на оборонительных действиях – «Адмирал» довёл контратакующую игру в нынешнем сезоне до автоматизма и добился уже немало убедительных побед. Однако сейчас подопечные Леонида Тамбиева не могут вернуть победный ритм – они завершают длинную серию матчей на выезде с ужасными показателями, одержав всего две победы.
Были обыграны «Амур» (3:1) и «Автомобилист» (3:2), но в целом в семи последних матчах у них пять поражений. Более того, в последней встрече с «Салаватом Юлаевым» клуб из Владивостока впервые с начала октября пропустил больше трёх шайб (3:5). Тем не менее у гостей всё ещё лучшая оборона в конференции и с одним из аутсайдеров она постарается справиться.
Впрочем, недооценивать хабаровчан сейчас тоже противопоказано, потому что они в чуть лучшей форме – в восьми предыдущих играх пять побед, в том числе дважды с «Адмиралом», «Торпедо (4:2) и «Салаватом Юлаевым» (5:1).
Хозяева заметно прибавили в реализации моментов и снова доставят проблем сопернику. В первую очередь рассмотрим тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.31.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
Лавиолетт – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.
Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Торонто» с коэффициентом 3.35.
Кейн: Не удивлюсь, если Овечкин доберётся до 1000 голов.
Прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с коэффициентом 4.90.
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