Прогноз на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Хатайспор»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Суперлиги «Фенербахче» — «Хатайспор».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Домашние матчи «Фенербахче», хоть товарищеские, хоть официальные, в текущем сезоне очень редко проходят без обилия голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У команды мощнейшая атака, которая в 14 матчах турецкой Суперлиги забила уже 36 голов, на девять больше, чем у ближайшего преследователя. При этом клуб и пропускает в среднем больше одного гола за матч, сказывается летняя продажа сильнейшего центрального защитника в «Наполи».



«Хатайспор» балансирует над зоной вылета и особой угрозы для фаворита не представляет. В первом декабрьском матче гости упустили победу во встрече с таким же скромным «Гиресунспором», и это дома, а выездные матчи они обычно проводят ощутимо хуже.

«Хатайспор» стабильно забивает и вряд ли уйдёт с поля без гола, только в ответ он получит гораздо больше. В этом матче команды не только пробьют базовый тотал, но могут и замахнуться на большее. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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