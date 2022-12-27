Всё внимание на Месси! Каким будет остаток сезона для «ПСЖ» и его звёзд

Клубные соревнования возвращаются после чемпионата мира. 28 декабря состоится очередной тур французской Лиги 1. Не стоит напоминать, что лидирует в ней «ПСЖ», однако не лишним будет упомянуть, что преимущество не столь велико, как обычно – всего пять очков.
Парижский клуб под руководством Кристофа Галтье рвётся к в своему 11-му чемпионскому титулу в истории и второму подряд. Специалист возглавил команду лишь в межсезонье, став частью масштабных перемен. И пока при нём красно-синие идут уверенным ходом без поражений.
Впрочем, турнирная ситуация в лиге нынче не самое интересное. Гораздо важнее, как себя покажут лидеры ЧМ-2022. Особенно Лионель Месси и Килиан Мбаппе, находившиеся по разные стороны баррикад в финале. Сейчас француз является лучшим бомбардиром парижан с 12 голами в активе, тогда как аргентинец лучший ассистент, отдавший 10 результативных передач.
В Лиге 1 у «ПСЖ» нет настоящих конкурентов
В нынешнем сезоне во Франции назревает очередная сенсация – скромный «Ланс» является основным преследователем «ПСЖ». Только два года прошло с момента возвращения кроваво-золотых в элитный дивизион и до сих пор они выше седьмой строчки не поднимались. Теперь же «Ланс» приятно удивляет – всего одно поражение за 15 матчей, 11 побед и вторая лучшая оборона чемпионата, пропустившая 10 голов.
Газзаев назвал топ-5 футболистов в истории.
Оборонительное качество «Ланса» нельзя игнорировать, но для победы в чемпионате его мало. «ПСЖ» потерял очки всего в двух матчах — с «Реймсом» и «Монако», пропустил девять мячей, в девяти случаях сыграв на ноль, и забил 43 гола – у ближайшего «Ренна» лишь 31. У Галтье звёздная команда, нашедшая необходимый баланс и она вновь ушла в отрыв. Другие конкуренты уже слишком далеко – «Ренн» отстал на 10 очков, «Марсель» на 11, а «Монако» и вовсе на 14.
Отношения Месси и Мбаппе после ЧМ-2022
Легендарный аргентинец достиг главной цели в карьере каждого футболиста – выиграл последний недостающий трофей в своей коллекции. Величие Лионеля Месси достигло пика, но останавливаться на этом он не намерен. До чемпионата мира он был лучшим игроком Лиги 1 по коэффициенту полезности, лучшим ассистентом, чаще других успешно обводил соперников и бил по воротам.
Всё это подкреплено отличным взаимодействием с партнёрами. Килиан Мбаппе и Неймар забили немало голов с пасов Месси. К слову, сейчас с этим могут быть проблемы. Мбаппе обогнал одноклубника в гонке бомбардиров ЧМ, забив восемь голов, но лучшим игроком не стал. При этом у них равная статистика на турнире – по десять очков, Месси забил на один мяч меньше, но чаще ассистировал.
После победы в финале многие игроки сборной Аргентины не поленились издевательски задеть Мбаппе, а Лионель невольно стал участником ситуации. Нарушит ли это покой в раздевалке «ПСЖ», ещё только предстоит выяснить, однако в мотивации Месси сомнений нет – он захочет сделать этот сезон идеальным. На второй сезон в Париже нападающий заиграл увереннее, теперь он лидер команды и готовится продлить с ней контракт. Кроме того, борьба за «Золотой мяч» только начинается.
Головин не останется без еврокубков
Когда-то «ПСЖ» и «Монако» являлись прямыми конкурентами за титул. Сейчас «монегаски» даже не фавориты в борьбе за место в Лиге чемпионов. Тем не менее, шансы на попадание в тройку у команды хорошие. Немалую роль в этом играет российский форвард Александр Головин. Атакующий полузащитник проводит не самый яркий сезон – он забил три гола и отдал три голевых передачи.
Салах вышел на седьмое место в истории «Ливерпуля» по количеству голов.
По голевым действиям он уступает Брилю Эмболо и Виссаму Бен-Йеддеру. В то же время Головин идёт в тройке лучших футболистов команды по всем атакующим показателям, а также всегда помогает в обороне – совершает почти два отбора в среднем за матч. Букмекеры не слишком верят в Александра, ставки на его тотал больше 5.5 мяча принимаются с коэффициентом 1.85. Что даёт лишний повод присмотреться к этому варианту.
Прогноз на результативность Лионеля Месси
В прошлом сезоне Месси забил всего шесть голов в чемпионате, повторив свой антирекорд за 16 лет. Всё это легко можно было списать на адаптацию к новой стране и чемпионату, но теперь аргентинец вновь показывает свой лучший футбол. После долгожданной победы на чемпионате мира Лионель снова идёт в фаворитах за «Золотой мяч», который, вполне возможно, станет для 35-летнего футболиста последним в карьере.
Но для успеха будет мало триумфа в сборной, необходимо продолжить прогресс в клубе. На волне успеха он будет очень мотивирован. До переезда в Париж у Месси было 12 сезонов подряд с результативностью минимум в 23 гола и за второй круг забить ещё 10+ мячей ему будет по силам. Конкуренция с Килианом Мбаппе этому лишь поспособствует.
Ставка: индивидуальный тотал Лионеля Месси больше 17.5 мяча за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 14.04.
Осинькин прокомментировал смену УЕФА на АФК.
Ловчев: у сборной России больше шансов отобраться на ЧМ из Азии, чем из Европы.
«Ливерпуль» близок к приобретению форварда Гакпо.
РФС запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов.
- 27 декабря 2022
-
08:45
-
08:00
-
07:25
-
06:15
-
05:45
-
05:00
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 26 декабря 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45