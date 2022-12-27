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Долгосрочный прогноз на Лигу 1, расписание матчей «ПСЖ», календарь, сколько забьёт Месси, ставки на чемпионат Франции

Всё внимание на Месси! Каким будет остаток сезона для «ПСЖ» и его звёзд
Николай Дятлов
Долгосрочный прогноз на Лигу 1
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Сможет ли Мбаппе ужиться в одной команде с величайшим Месси после его победы на ЧМ-2022?

Клубные соревнования возвращаются после чемпионата мира. 28 декабря состоится очередной тур французской Лиги 1. Не стоит напоминать, что лидирует в ней «ПСЖ», однако не лишним будет упомянуть, что преимущество не столь велико, как обычно – всего пять очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Парижский клуб под руководством Кристофа Галтье рвётся к в своему 11-му чемпионскому титулу в истории и второму подряд. Специалист возглавил команду лишь в межсезонье, став частью масштабных перемен. И пока при нём красно-синие идут уверенным ходом без поражений.

Впрочем, турнирная ситуация в лиге нынче не самое интересное. Гораздо важнее, как себя покажут лидеры ЧМ-2022. Особенно Лионель Месси и Килиан Мбаппе, находившиеся по разные стороны баррикад в финале. Сейчас француз является лучшим бомбардиром парижан с 12 голами в активе, тогда как аргентинец лучший ассистент, отдавший 10 результативных передач.

В Лиге 1 у «ПСЖ» нет настоящих конкурентов

В нынешнем сезоне во Франции назревает очередная сенсация – скромный «Ланс» является основным преследователем «ПСЖ». Только два года прошло с момента возвращения кроваво-золотых в элитный дивизион и до сих пор они выше седьмой строчки не поднимались. Теперь же «Ланс» приятно удивляет – всего одно поражение за 15 матчей, 11 побед и вторая лучшая оборона чемпионата, пропустившая 10 голов.

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Оборонительное качество «Ланса» нельзя игнорировать, но для победы в чемпионате его мало. «ПСЖ» потерял очки всего в двух матчах — с «Реймсом» и «Монако», пропустил девять мячей, в девяти случаях сыграв на ноль, и забил 43 гола – у ближайшего «Ренна» лишь 31. У Галтье звёздная команда, нашедшая необходимый баланс и она вновь ушла в отрыв. Другие конкуренты уже слишком далеко – «Ренн» отстал на 10 очков, «Марсель» на 11, а «Монако» и вовсе на 14.

Отношения Месси и Мбаппе после ЧМ-2022

Легендарный аргентинец достиг главной цели в карьере каждого футболиста – выиграл последний недостающий трофей в своей коллекции. Величие Лионеля Месси достигло пика, но останавливаться на этом он не намерен. До чемпионата мира он был лучшим игроком Лиги 1 по коэффициенту полезности, лучшим ассистентом, чаще других успешно обводил соперников и бил по воротам.

Всё это подкреплено отличным взаимодействием с партнёрами. Килиан Мбаппе и Неймар забили немало голов с пасов Месси. К слову, сейчас с этим могут быть проблемы. Мбаппе обогнал одноклубника в гонке бомбардиров ЧМ, забив восемь голов, но лучшим игроком не стал. При этом у них равная статистика на турнире – по десять очков, Месси забил на один мяч меньше, но чаще ассистировал.

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После победы в финале многие игроки сборной Аргентины не поленились издевательски задеть Мбаппе, а Лионель невольно стал участником ситуации. Нарушит ли это покой в раздевалке «ПСЖ», ещё только предстоит выяснить, однако в мотивации Месси сомнений нет – он захочет сделать этот сезон идеальным. На второй сезон в Париже нападающий заиграл увереннее, теперь он лидер команды и готовится продлить с ней контракт. Кроме того, борьба за «Золотой мяч» только начинается.

Головин не останется без еврокубков

Когда-то «ПСЖ» и «Монако» являлись прямыми конкурентами за титул. Сейчас «монегаски» даже не фавориты в борьбе за место в Лиге чемпионов. Тем не менее, шансы на попадание в тройку у команды хорошие. Немалую роль в этом играет российский форвард Александр Головин. Атакующий полузащитник проводит не самый яркий сезон – он забил три гола и отдал три голевых передачи.

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По голевым действиям он уступает Брилю Эмболо и Виссаму Бен-Йеддеру. В то же время Головин идёт в тройке лучших футболистов команды по всем атакующим показателям, а также всегда помогает в обороне – совершает почти два отбора в среднем за матч. Букмекеры не слишком верят в Александра, ставки на его тотал больше 5.5 мяча принимаются с коэффициентом 1.85. Что даёт лишний повод присмотреться к этому варианту.

Прогноз на результативность Лионеля Месси

В прошлом сезоне Месси забил всего шесть голов в чемпионате, повторив свой антирекорд за 16 лет. Всё это легко можно было списать на адаптацию к новой стране и чемпионату, но теперь аргентинец вновь показывает свой лучший футбол. После долгожданной победы на чемпионате мира Лионель снова идёт в фаворитах за «Золотой мяч», который, вполне возможно, станет для 35-летнего футболиста последним в карьере.

Но для успеха будет мало триумфа в сборной, необходимо продолжить прогресс в клубе. На волне успеха он будет очень мотивирован. До переезда в Париж у Месси было 12 сезонов подряд с результативностью минимум в 23 гола и за второй круг забить ещё 10+ мячей ему будет по силам. Конкуренция с Килианом Мбаппе этому лишь поспособствует.

Ставка: индивидуальный тотал Лионеля Месси больше 17.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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Заглавное фото: Amir Levy/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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