Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон».
Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.
В текущем розыгрыше НХЛ «Калгари» не отличается прочностью защиты, и здесь в первую очередь стоит отметить слабую игру вратарей. Если в прошлом сезоне Якоб Маркстрём демонстрировал феноменальную игру в воротах, то в текущем он отражает лишь 89,4% бросков в створ ворот.
«Калгари» выиграл в 16 из 35 игр и с 39 очками в активе замыкает зону плей-офф в Западной конференции. «Эдмонтон» лишь на одно очко отстаёт от соперника.
«Нефтяники» в последнее время хандрят. Они выиграли лишь в двух из семи последних матчей. При этом очень эффективны в атаке. Игроки наносят по 32,3 броска и забрасывают в среднем по 3,6 шайбы за игру (третий показатель производительности). Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль входят в топ-10 снайперов лиги и занимают первые две строчки в таблице бомбардиров — по системе «гол+пас» набрали 66 (30+36) и 56 (21+35) очков соответственно.
Подводит «Эдмонтон» слабая игра в обороне — пропускают по 3,46 шайбы за матч. Лишь восемь клубов пропускают больше. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
Бекстрём: Овечкин – прирождённый бомбардир.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.75.
Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл на долгий срок.
Бекстрём: Овечкин близок к тому, чтобы забить 50 голов в сезоне.
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