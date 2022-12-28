«Рейнджерс» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, кто выиграл, как сыграл Овечкин

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.
Первый гол в матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На девятой минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.
На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты забил и Ларс Эллер с передачи Энтони Манты. Итоговый счёт на табло установил Шири на 17-й минуте.
Российский нападающий Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «+1».
«Вашингтон» одержал победу в шестом гостевом матче кряду. Хоккеисты повторили рекорд франшизы по этому показателю. Ранее такое удавалось клубу только с февраля по апрель 1984 года.
Экспресс с коэффициентом 9.85.
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