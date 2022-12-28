«Сибирь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Барыс».
Ставка: победа «Сибири» и ТБ 5.5 за 4.30.
«Сибирь» весьма неплохо вернулась с «каникул». Сперва, правда, проиграла в Челябинске, но затем последовательно обыграла на выезде «Автомобилист» и «Магнитку». При этом «Сибирь» остаётся весьма домашней командой, играющей в родных стенах лучше, чем на выезде.
Лучшие прогнозы на сегодня.
К слову, «Барыс» является ещё более домашней командой. И на выезде казахстанцы играют совсем плохо. Что, в принципе, расставляет все точки над «i». И эта «домашность» нашла отражение не только во всех трёх междусобойчиках, сыгранных в этом сезоне (все три раза победили хозяева). Хозяева взяли пять последних матчей между этими соперниками, то есть ещё и два прошлогодних.
Поэтому особых вопросов этот матч не вызывает, вследствие в первую очередь очень плохих результатов «Барыса» на выезде. Предположу, что матч получится достаточно голевым (в Новосибирске соперники играют достаточно весело, в отличие от Астаны, где «Сибирь», что называется, «выкатывает автобус»). Поэтому прогнозирую тотал выше 5.5. По итогам этого матча «Сибирь», которая отдыхала перед предстоящим матчем на трое суток больше «Барыса», победит в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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