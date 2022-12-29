«Авангард» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Омске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Авангард» принимал екатеринбургский «Автомобилист», идущий на первом месте на Востоке. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На шестой минуте Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. На 22-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество «ястребов». На 27-й минуте Сергей Толчинский забросил третью шайбу в ворота гостей. На 32-й минуте Рид Буше в четвёртый раз поразил ворота екатеринбургской команды. На последней минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Буше забил пятый гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 30 декабря.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
Зинэтула Билялетдинов: если я взялся, то буду работать.
Буше прокомментировал продление контракта с «Авангардом».
Илья Воробьёв: с «Ак Барсом» получился матч уровня плей-офф.
- 29 декабря 2022
-
04:30
- 28 декабря 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
- 27 декабря 2022
-
23:55
-
23:00
-
22:15
-
22:00
-
21:30
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:15
-
18:30