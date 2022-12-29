«Авангард» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Омске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Авангард» принимал екатеринбургский «Автомобилист», идущий на первом месте на Востоке. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).



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На шестой минуте Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. На 22-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество «ястребов». На 27-й минуте Сергей Толчинский забросил третью шайбу в ворота гостей. На 32-й минуте Рид Буше в четвёртый раз поразил ворота екатеринбургской команды. На последней минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Буше забил пятый гол.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 30 декабря.



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