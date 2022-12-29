«Адмирал» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Амур».
Ставка: победа «Адмирала» за 2.14.
«Во вторник «Адмирал» и «Амур» сыграли в Хабаровске, а теперь команды встретятся во Владивостоке. Это будет уже пятая серия дальневосточного сериала нынешнего сезона. Пока обе команды выиграли по два матча. Все игры были малорезультативными, максимум по четыре заброшенные шайбы, так что и в предстоящем матче вряд ли стоит ждать результативной игры. «Адмирал» хорош был во вторник, главным героем встречи стал вратарь Серебряков, не справившийся лишь с одним броском из сорока.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не удивлюсь, если и сейчас он вытащит «Адмирал». У команды из Владивостока дела в таблице чуть получше и сейчас хорошая возможность улучшить своё место в зоне плей-офф. А вот для «Амура» каждая потеря очков уменьшает шансы на решение задачи на сезон. Уверен в победе «Адмирала». Ставлю на его победу в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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