Швеция — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Швеция – Чехия.



Ставка: победа Швеции в матче за 1.35.



«После того как чехи в первом туре вывернули «мехом внутрь» родоначальников, отношение к ним резко изменилось. В последний раз чешская команда выигрывала молодёжный чемпионат в далеком 2001 году (кстати, в нашем подмосковном Подольске), а в медалях в последний раз они были в 2005 году. Дальше у чехов наступило полное безвременье, причём достаточно удивительное. В НХЛ каждый год драфтуется куча мощных чехов, которые потом оказываются отнюдь не на последних ролях практически во всех заокеанских клубах, а на МЧМ играть некому.



Лучшие прогнозы на сегодня.



И вот громкий залп прямо со старта турнира. А теперь и первое серьёзное противостояние с равным соперником, который уже всё знает. А не надеется взять нахрапом, как это пытаются сделать «кленовые» в любом стартовом матче на любом турнире. Шведы у нас, на МЧМ, вот уже десять лет ходят вокруг да около. Трижды играли в финалах, дважды выигрывали бронзу. Но как-то постепенно сложилась ситуация, когда мы имеем в групповом турнире ах каких мощных шведов, рвущих всех «на ветошь», а в плей-офф это потом куда-то пропадает.



Именно потому, что шведы традиционно мощно играют в группе, более того, к старту чемпионата постоянно подводят пик формы, я считаю их фаворитами в предстоящем матче, при всём моем уважении к укротителям канадцев. Думаю, шведы будут лучше чувствовать себя в закрытом и застёгнутом на все пуговицы матче, который у них получится с чехами. Матч, скорее всего, будет низовым (хотя в молодёжном хоккее само понятие «низа» достаточно специфично), то есть с тоталом, превышающим 3.5. Но в итоге шведы всё-таки будут праздновать в конце победу, хоть и не факт, что победа эта будет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.42.



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