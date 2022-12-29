«Бетис» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Бетис» — «Атлетик».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.88.
«Бетис» перед паузой в чемпионате несколько сдал, выдал пару невразумительных матчей и потерял место в топ-4, опустившись на шестую строчку. Однако команда остаётся опасным противником для любого оппонента на своём поле и всегда активно идет вперёд в родных стенах. Состав и опыт клуба позволяют рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, и севильцы попытаются после возобновления первенства сразу же вернуть утраченные позиции в таблице.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Атлетика», то коллектив и сам нестабилен, хотя и умудряется сохранять место в четвёрке сильнейших. Баски опасны на своей арене, а в выездных противостояниях могут и дрогнуть против классного противника. Команда попытается навязать равную конкуренцию сопернику, но одного желания может не хватить для успешного выступления.
На мой взгляд, в этой паре преимущество находится на стороне севильцев, учитывая фактор своего поля и высокую заряженность на выигрыш. «Атлетик» часто спотыкается в гостевых матчах и может вновь допустить осечку. «Бетис», в свою очередь, будет очень мотивирован, и я считаю, что именно зелёно-белые находятся ближе к победе», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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